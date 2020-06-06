اتحاد الصناعات: اهتمام القيادة السياسة بالصناعة سبب تراجع الواردات

أرجع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال انخفاض الواردات لأكثر من 20% إلى الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية قُبيل تفشى فيروس كورونا المستجد.وأكد سعد الدين أن هذه الإجراءات على رأسها مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه ومبادرات السياحة وخفض أسعار الطاقة والتسهيلات الأخرى، أدت إلى تخفيف الأعباء المالية على المُنتجين وتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها ومنحتهم فرصة التوسع فى احتياجات السوق المحلية وتعويض نقص السلع المستوردة.وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، عن تراجع قيمة إجمالي واردات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2020 ليبلغ 18805 ملايين دولار، مقابل 23864 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2%.كما أشاد رئيس لجنة الطاقة بقدرات الصناعة المصرية فى تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى مع تعذر استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتوقف حركة النقل والتبادل التجارى بين الدول جراء جائحة كورونا العالمية، وساعد ذلك فى استخدام المصانع الوطنية لخامات محلية فى تصنيع المنتج النهائي.وتابع، "ساهمت الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى الحد من تداعيات فيروس كورونا، والذى أثر سلبًا على حركة التجارة الدولية وساعدت على استمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية، بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.