رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بسبت الأموات

السبت 06/يونيو/2020 - 01:31 م
كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا، اليوم السبت بذكرى سبت الأموات.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة الأرثوذكسية رتبت على أن يكون يوم السبت الذي يسبق أحد العنصرة المقدس (السبت الذي قبل الخمسين) أن يقام فيه "تذكار جميع الراقدين منذ الدهر من آبائنا وأخواتنا"، وهو المعروف باسم "سبت الأموات".

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكنيسة تقول في صلاتها اليوم: "مع القديسين نَيِّح أيها المسيح أرواح عبيدك، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، بل حياة لا تفنى".

وتحتفل الكنائس المصرية، وعلى رأسها القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكنيسة الروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، والكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، والكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي- غدا الأحد، بعيد العنصرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

السيسى: الحل الوحيد لأزمة ليبيا «سياسى»

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

رسمي.. رابط نتيجة الصف الاول و الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني جميع المحافظات.. نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تبث باليه «زوربا» على قناتها باليوتيوب.. غدًا

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست