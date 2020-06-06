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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 181 ألف طن قمح بالقليوبية

السبت 06/يونيو/2020 - 01:28 م
القمح
القمح
كتب صلاح حسنى
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أعلن مجدى عامر، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، أن الشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة استقبلت 181 ألفا و137 طن قمح منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل وحتى أمس.

وقال عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين، فى تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة؛ لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

لافتا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفرشكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة للبنك الزراعي المصرى.

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