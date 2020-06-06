«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»: القرض يعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بـ 5.2 مليار دولار، له معني واحد فقط، وهو أن المؤسسات الدولية بدأت بالثقة الكبيرة في المنظومة المالية لمصر، وذلك نتيجة إشادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.وأضاف السقطي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك الثقة ترجع إلي فضل خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتختها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي ساعدت علي دعم وقوة الاقتصاد المحلي بالمنطقة، مما أدى إلي ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية في اقتصادنا، مشيرًا إلي أن البنك المركزي اتخذ عدة قرارات واجراءات عظيمة وجريئة منذ تفشي فيروس كورونا في مصرالجدير بالذكر، أن أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت في بيان لها: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".