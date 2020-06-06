رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المسعود: السيسي حقق طفرة شاملة ووضع يده على بؤر الفساد

السبت 06/يونيو/2020 - 01:21 م
محمد المسعود
محمد المسعود
إسلام نصير
طباعة
قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر، يعد احتفالا بتحقيق طفرة شاملة في مختلف المجالات، إذ استطاع خلال فترة توليه حكم مصر، انتشال الدولة المصرية من بؤرة الصراعات والمخططات التي كانت تحيط بها واستعادة دورها من جديد، وحفظ لها مكانتها بين دول العالم بفضل الإنجازات التي حققها في مختلف المجالات.

وأوضح المسعود، في بيان له، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات، سواء الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استعادت عافيتها من جديد، وعجلة الإنتاج ما زالت مستمرة لبناء دولة مصر الحديثة.

وأشاد بالمبادرات التي دشنها الرئيس في كل القطاعات لدعمها، لا سيما العديد من المبادرات الصحية على مدار السنوات الماضية، ولعل أهمها مبادرة 100 مليون صحة، التي لاقت استجابة كبرى، كان لها الفضل في الوصول إلى المصابين بفيروس سي، بالإضافة إلى توجيهاته بتنظيم مؤتمرات شبابية ومنتديات عالمية يتم الاستماع فيها لمشكلات وتحديات التي تقف حائل أمام الشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

السيسى: الحل الوحيد لأزمة ليبيا «سياسى»

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

رسمي.. رابط نتيجة الصف الاول و الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني جميع المحافظات.. نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تبث باليه «زوربا» على قناتها باليوتيوب.. غدًا

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست