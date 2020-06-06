المسعود: السيسي حقق طفرة شاملة ووضع يده على بؤر الفساد

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مرور 6 سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر، يعد احتفالا بتحقيق طفرة شاملة في مختلف المجالات، إذ استطاع خلال فترة توليه حكم مصر، انتشال الدولة المصرية من بؤرة الصراعات والمخططات التي كانت تحيط بها واستعادة دورها من جديد، وحفظ لها مكانتها بين دول العالم بفضل الإنجازات التي حققها في مختلف المجالات.وأوضح المسعود، في بيان له، أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات، سواء الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استعادت عافيتها من جديد، وعجلة الإنتاج ما زالت مستمرة لبناء دولة مصر الحديثة.وأشاد بالمبادرات التي دشنها الرئيس في كل القطاعات لدعمها، لا سيما العديد من المبادرات الصحية على مدار السنوات الماضية، ولعل أهمها مبادرة 100 مليون صحة، التي لاقت استجابة كبرى، كان لها الفضل في الوصول إلى المصابين بفيروس سي، بالإضافة إلى توجيهاته بتنظيم مؤتمرات شبابية ومنتديات عالمية يتم الاستماع فيها لمشكلات وتحديات التي تقف حائل أمام الشباب.