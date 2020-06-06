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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

11 مدرسة تنضم لمنظومة التعليم ببورسعيد في العام الدراسي الجديد

السبت 06/يونيو/2020 - 01:20 م
نبوى باهى وكيل وزارة
نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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صرح نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ سيشهد دخول ١١ مدرسة للخدمة مابين الإنشاء والتوسع والإحلال والتجديد وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوى الذى عقده اليوم بمكتبه بديوان المديرية واستهدف مديرى الإدارات النوعية المعنية ومن ضمنها إدارتى التخطيط والمتابعة ودعم اللامركزية لمناقشة رؤية المديرية المستقبلية بالنسبة لتلك المدارس.

وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على تلبية احتياجات الإدارات التعليمية والمناطق السكنية وفقا للكثافات بجميع المراحل التعليمية ونوعية التعليم لتخدم الطلاب بما يضمن التنوع التعليمى بكثافات معتدلة والتوسع فى الفصول الدراسية.

وقد وجه وكيل الوزارة الشكر للهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد على ما تم بذله من جهد لإتمام تلك المنشآت وكذلك كل الإدارات المعنية التى ساهمت بشكل فعال فى إنجاز تلك المهمة فى وقت قصير ولرجال الأعمال الذين عملوا على مد أواصر التعاون البناء للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى بورسعيد.

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