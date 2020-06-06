السيسي: ليبيا في حاجة لإعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من إعلان دستوري في ليبيا ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها سياسيا وانتخابيا.وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي بقصر الاتحادية، أن مصر تتطلع لإطلاع جميع الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة، أملا في إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.وأضاف، أنه في هذا الإطار أدعو اطلاع الأمم المتحدة بمسئوليتها، بشأن دعوة ممثلي المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية، بما في ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة بجينيف في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه، لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، بحضور ممثلي المنظمة الأممية والاتحادين الإفريقي والأوروبي والجامعة العربية.