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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى الترم الثاني بالرقم القومي thaneduone emis gov eg

السبت 06/يونيو/2020 - 02:41 م
نتيجة ثانوي
نتيجة ثانوي
وسام عطية
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يستعد طلبه وطالبات وأولياء الأمور لنتيجة الصف الأول والثاني بمرحلة الثانوية العامة عبر البوابة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليكون الاستعلام عنها إلكترونيا عقب انتهاء أعمال التصحيح على أن تعلن النتائج في الدقائق القليلة القادمة.

نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة الصف الأول الثانوي ونتيجة الصف الثاني الثانوي سوف تظهر يوم السبت الموافق 6-6- 2020، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة، يمكنك الدخول إلى رابط نتيجة الثانوي العامة بكود الطالب والرقم القوم.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 286 ألفًا و966 طالبا طالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالب طالبة، وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالبطالبة من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالب طالبة.

تعرف علي كيفية البحث عن نتيجة أولي ثانية ثانوى بالرقم القومي:

1 - الدخول عبر الموقع الالكتورني المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم (thaneduone.emis.gov.eg)
2 - إدخال كود الطالب
3 - إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب
4 - أنقر علي تسجيل دخول

بعد هذه الخطوات ستظهر لك نتيجتك أن كنت في الصف الأول الثانوي، أو الصف الثاني في شكل بطاقة ملونة توضح تقييم الطالب بالنسبة لزملائها من خلال دائرة سوداء تحدد مستواه على شريط يضم 4 ألوان، ويعبر كل لون بالنتيجة عن مستوى الطالب:-

اللون الأزرق blue : -

يرمز إلى أن مستوى تقييم الطالب يفوق التوقعات وأنه متفوق بالنسبة لزملاءه.

اللون الأخضر green :-

يوضح أن مستوى الطالب مناسب للتوقعات وفي مستوى متوسط بين زملائه.

اللون الأصفر yellow :-

يعني أنه أقل من التوقعات ويحتاج لمزيد من المهارات.

اللون الرمادي gray :-

يعني أن الطالب يحتاج إلى فرصة امتحان.

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