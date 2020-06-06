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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:19 م
كورونا
كورونا
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أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تركيب جهاز طبي متطور لمساعدة العلماء في تعزيز القدرات والإمكانيات والبحث وتحقيق أفضل النتائج لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأدخل المركز جهاز "هيليوس" لقياس التدفق الخلوي؛ وهو جهاز قادر على إحصاء خلايا أي عينة وتصنيفها.. وتبلغ تكلفة هذا الجهاز الفريد من نوعه في الشرق الأوسط 3.6 مليون درهم، وهو استثمار كبير من قبل المركز في تطوير كفاءته وتجاربه الرائدة للتغلب على الفيروس.

وسيتمكن العلماء في المركز، بفضل هذا الجهاز، من التعرف بسرعة ودقة على الخلايا البشرية الفردية، مما سيسمح لهم بدراسة ورصد استجابة المريض المناعية للفيروس، والكشف عن آفاق جديدة حول الوباء بناء على القدرة الدفاعية لدى المريض.

وقال متحدث باسم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت - "إن هذا الجهاز سيمكننا من دراسة النتائج السريرية والتغيرات عند حدوث الالتهابات أو أي تغير في وظائف المناعة من خلال عينات دم مرضى "كورونا"، وهذا سيسمح لنا بمعالجة بعض الأسئلة الملحة التي لا تزال دون إجابة فيما يتعلق بـهذا الوباء".

ويبحث العلماء عن السمات المناعية والآليات الجزيئية التي تزيد من حدة الإصابة بفيروس كورونا"، وما إذا كان من الممكن تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الخطيرة في وقت مبكر، كما لا تزال أسئلة كثيرة بلا إجابات لديهم مثل ما التدخلات التي يمكن أن تساعد في الحد من شدة المرض، وما اللقاحات التي قد تثبت فعاليتها.

وأعلن المركز مؤخرا عن علاج مبتكر لمرضى "كورونا" الذي يبدو أنه يساعد الجسم في مكافحة الفيروس ويخفف بالتالي من حدة الإصابة.

ويتضمن العلاج استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض نفسه وإعادة إدخالها إلى الرئتين بواسطة رذاذ ناعم بعد إعادة تنشيطها.. وحقق العلاج حتى الآن معدل نجاح بنسبة 100 بالمئة.

وفي تطور آخر تم الإعلان عنه اليوم، سيبدأ مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تقديم اختبارات شديدة الحساسية لقياس "الحد الأدنى المتبقي من المرض" والخاص بمرضى السرطان، والذي يجري لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة.

ويسمح هذا الاختبار الدقيق جدا للأطباء باكتشاف الخلايا المتبقية المقاومة التي يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة جديدة لدى المرضى.

يذكر أن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية هو مركز رعاية صحية متخصص يركز على الطب التجديدي، وإجراء بحوث على الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج.

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