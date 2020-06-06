«مواد البناء»: مصر قادرة على سداد التزامتها من عوائد مشروعاتها

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصنيف الائتماني الجيد لمصر، وتواجدها في المنطقة، وأنها من أكبر الاقتصاديات بين البلدان المجاورة أدى إلى موافقة صندوق النقد الدولي للتمويل.وأضاف الدسوقي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تلك التمويل مهم جدًا في تلك الأيام الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدًا أن مصر قادرة علي سداد التزاماتها التمويلية من عوائد مشروعات التنمية التي تقوم بها خلال الفترة الحالية.الجدير بالذكر، أن أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت في بيان لها: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".