مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط (6) قضايا "احتيال عبر الإنترنت- تزوير أوراق رسمية- اختلاس مال عام- استغلال نفوذ محليات- غسل أموال" ضبط فيها (9) أشخاص.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.