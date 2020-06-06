«الليثى»: قرض صندوق النقد الدولى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن أن موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مبدئي لمنح مصر قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن حزمة تمويل طلبتها مصر من الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القرض سيعزز من الملائمة المالية للاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة في ظل التراجع الكبير في موارد العملة الدولارية خلال الخمسة أشهر الماضية.وقال " الليثي " في تصريح خاص لـ "الدستور" إن منح مصر هذا القرض يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة والتي لقت إشادة دولية من الجميع، موضحا أن قيمة إجمالي القرض تصل إلي نحو 7.97 مليار دولار حصلت مصر منها علي 2.77 مليار دولار شريحة عاجلة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا علي الاقتصاد المصري وباقي القرض ستحصل عليه خلال 12 شهرا.وأوضح " نائب رئيس الغرفة" أن تحسن الأداء الاقتصادي ومساندة المؤسسات الدولية لمصر سيؤثر إيجابيا علي الدولة ومؤشر جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية وسيحقق التوازن في إدارة تداعيات أزمة كورونا مع غلق الطيران وتراجع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتراجع الاستثمار المباشر خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب فيرس كورونا وغلق الدول حدودها الخارجية.وقال " الليثي" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وحصول مصر علي القرض الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار سيؤدي إلي تعظيم الاستفادة للقطاع وتوفير السيولة النقدية للعملة الأجنبية مما يعزز من الملاءمة المالية ويمثل تأكيدا على استقرار التصنيف الائتماني للدولة.