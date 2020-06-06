رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الليثى»: قرض صندوق النقد الدولى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى

السبت 06/يونيو/2020 - 12:05 م
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
طباعة
كشف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن أن موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق مبدئي لمنح مصر قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن حزمة تمويل طلبتها مصر من الصندوق لمواجهة تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القرض سيعزز من الملائمة المالية للاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة في ظل التراجع الكبير في موارد العملة الدولارية خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال " الليثي " في تصريح خاص لـ "الدستور" إن منح مصر هذا القرض يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة والتي لقت إشادة دولية من الجميع، موضحا أن قيمة إجمالي القرض تصل إلي نحو 7.97 مليار دولار حصلت مصر منها علي 2.77 مليار دولار شريحة عاجلة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا علي الاقتصاد المصري وباقي القرض ستحصل عليه خلال 12 شهرا.

وأوضح " نائب رئيس الغرفة" أن تحسن الأداء الاقتصادي ومساندة المؤسسات الدولية لمصر سيؤثر إيجابيا علي الدولة ومؤشر جيد لجذب الاستثمارات الأجنبية وسيحقق التوازن في إدارة تداعيات أزمة كورونا مع غلق الطيران وتراجع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وتراجع الاستثمار المباشر خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب فيرس كورونا وغلق الدول حدودها الخارجية.

وقال " الليثي" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وحصول مصر علي القرض الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار سيؤدي إلي تعظيم الاستفادة للقطاع وتوفير السيولة النقدية للعملة الأجنبية مما يعزز من الملاءمة المالية ويمثل تأكيدا على استقرار التصنيف الائتماني للدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

رسميًا.. الحزب الديمقراطى يعلن ترشيح «بايدن» للرئاسة الأمريكية

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست

صدور ديوان « تأملات في ذاكرة الوجع » لـ ستار البياتي