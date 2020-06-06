الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية.وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن لقاء الرئيس بالقادة الليبيين يأتى من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي".