ضبط خامات مجهولة المصدر لتصنيع الكمامات في النزهة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الخامات والمستلزمات "مجهولة المصدر" بقصد استخدامها في تصنيع الكمامات الواقية بمنطقة النزهة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط (خمسة أشخاص) حال استقلالهم سيارتين مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم"- 3 بكرات من الأستيك- 2 بكرة سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة إلى 8 ماكينات خياطة).وبمواجهتهم أمام المقدم محمد جهاد سلطان رئيس مباحث النزهة، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه")، والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيدًا لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وأمر اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.