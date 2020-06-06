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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 متعافين يغادرون «عزل العجمي».. والإجمالي 209

السبت 06/يونيو/2020 - 11:59 ص
عزل العجمي
عزل العجمي
هبه عويضه
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ارتفع عدد حالات الخروج من مستشفى العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، المخصص لعلاج مصابي كورونا، إلى 209 حالات، بعد خروج 5 حالات تعافٍ جديدة، اليوم، وتحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مديرة المستشفى في تصريح لـ « الدستور» إنه تمت اليوم مغادرة 5 حالات تعافٍ من عزل العجمي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 209 حالات، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.

وأشارت إلى أنه تم خروج 32 حالة مستقرة لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى، لافتًا إلى أن الحالات التي يتم تحويلها للعزل المنزلي تكون حالات بسيطة ومستقرة يمكن استكمال العلاج الخاص بها في المنزل.

ويعد مستشفى العجمي النموذجي، هو أول مقر للعزل الصحي لمصابي كورونا بالإسكندرية، ومن أحدث المستشفيات بالمدينة التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.

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