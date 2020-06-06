رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لا إصابات جديدة بكورونا في فلسطين ونسبة التعافي 86.3%

السبت 06/يونيو/2020 - 11:55 ص
مي الكيلة
مي الكيلة
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت - إن حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية.

ونوهت وزيرة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الحالات النشطة انخفض إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.

وأوضحت مي الكيلة، أن 32 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631 شخصًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

رسميًا.. الحزب الديمقراطى يعلن ترشيح «بايدن» للرئاسة الأمريكية

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر وعقيلة صالح

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

منوعات

الآن.. كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي عبر رابط وزارة التربية والتعليم

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

إيناس عبد الدايم تعتمد نتيجة مسابقتي «كاتب ورسام» و«الأدبية»

«37 عامًا على رحيله».. في محبة أبو سويلم الشهير بـ«محمود المليجي»

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست

صدور ديوان « تأملات في ذاكرة الوجع » لـ ستار البياتي