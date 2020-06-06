برلماني يثمن تعاون «الأوقاف» و«التموين» لتوفير 400 طن لحوم أضاحي

أشاد النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، ببروتوكول التعاون الذي وقعه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لتوفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، عبارة عن رؤوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.وقال محروس، في بيان اليوم، إن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ كل الحكومات السابقة في ملف صكوك الأضاحي، موضحا أن المشروع رسم البسمة والفرحة على وجوه الملايين من الآسر المصرية الأكثر احتياجا.وأكد النائب، أن نجاح هذا المشروع القومي الكبير لم يأت من فراغ، وإنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها المتابعة الشخصية من الدكتور محمد مختار جمعة، والثقة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها وزارة الأوقاف لدى الرأي العام المصري، كما أنه رسخ مبادئ التكافل المجتمعي بين المصريين".