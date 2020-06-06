برلماني يطالب بإجبار المستشفيات الخاصة على علاج مصابي كورونا

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب من الحكومة، بإجبار جميع المستشفيات الخاصة على علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).واتهم مرشد، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير في مساندة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها تتطلب من المؤسسات الخاصة مد يد العون والدعم والمساندة.وتساءل مرشد: "كيف تقف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عاجزة أمام رفض وتخاذل المستشفيات الخاصة علاج مصابي كورونا، خاصة أننا في حالة طوارئ"، مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة في تلبية نداء الوطن.