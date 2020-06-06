ضبط 9 قضايا تهريب بجمارك 1.7 مليون جنيه

نجح أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، في ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- ملابس جاهزة- قطع غيار معدات- سجائر)، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى كل المضبوطات قرابة (1،743،000) جنيه.وفى مجال الأمن العام: ضبط (22) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح – انتهاء فترة التصريح – دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (217) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (159) حكما قضائيا متنوعا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.