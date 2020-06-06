«مستثمرو بدر»: قرض «النقد الدولي» دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن موافقة صندوق النقد الدولي لإعطاء قرض لمصر دليل على نجاح الإجرءات الاقتصادية وسيرها في طريقها الصحيح.وأضاف العادلي لـ"الدستور"، أن صندوق النقد الدولي جهة ممولة لا تعطي اي تمويل لاي بلد الأ وانها تكون على ثقة ان تلك البلد ستقوم بتسديد التمويل، مؤكدًا أن هذا انطباع جيد جدًا للاقتصاد المصري بفضل خطة الاصلاح الإقتصادي، وليس سلبيًا.الجدير بالذكر، أن أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت في بيان لها: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".