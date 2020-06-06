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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «نقل البرلمان»: المعاضة التركية فضحت نظام أردوغان وانفصاله عن شعبه

السبت 06/يونيو/2020 - 11:49 ص
عبد الله زين الدين
عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، فضح المعارضة الوطنية التركية المتواصل للنظام التركى الإرهابي ممثلا في سلطان الدم رجب طيب أردوغان، مشيدا بتأكيد أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بأن الرئيس التركي انفصل عن الشعب ولا يرى غير قصره.

وقال زين الدين، في بيان اليوم، إن أحمد داود أوغلو كشف سقوط السياسات الاقتصادية للنظام التركي، عندما أكد أنه سيُذكر في التاريخ بعدم كفاءته وجديته بلا أدنى شك، بعد أن انفصل عن الشعب تمامًا وليس لديه علم عن الأسواق، ونسي أساس العدل، ويدرك العدالة على أنها تنشأ في القصر.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بالهجوم الحاد من كبير مستشاري التنسيق لرئيس حزب الشعب الجمهوري "أردوغان توبراك"، على حزب العدالة والتنمية، بخصوص خطوته المرتقبة لمنع النواب من تغيير الأحزاب والانتقال إلى أحزاب أخرى، وأن حزب رجب طيب أردوغان حصل في وقت سابق على أكثر من 50 نائبًا من 5 أحزاب مختلفة، في أثناء استعدادته التنظيمية لإطلاق الحزب، وبعد الانتخابات المحلية مرر 70 رئيس بلدية ليكونوا تابعين للعدالة والتنمية، إضافة إلى تأكيده أن السلطة التركية تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل إزالة الحصانة البرلمانية عن نواب البرلمان، وأن سلطة حزب العدالة والتنمية الحاكمة تسعى للتضيق على الأحزاب المعارضة، وأيضا تأكيده خلال تقرير التقييم الأسبوعي الذي قدمه إلى اجتماع المجلس المركزي للحزب، على أن التعديلات والتغييرات التي يقدمها الحزب الحاكم على قانون الأحزاب السياسية تأتي تحت زعم منع النواب من تغيير أحزابهم وهي "سياسة غير أخلاقية" وهو ما يتناقض مع ما سبق وقام به حزب أردوغان في أكبر عملية نقل للنواب حدثت في تاريخ تركيا السياسي.

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