اليوم.. السعودية تمنع التجول بجدة 15 يومًا من 3 عصرًا لـ6 صباحًا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، كشف فيه عن منع التجول في جميع أنحاء مدينة جدة، من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت لمدة 15 يوما، حتى 20 يونيو الجاري.وأوضح المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أنه في إطار الإجراءات من الجهات المعنية بالمملكة التي تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشدَّدة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأنه بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.وتقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من اليوم السبت 6 يونيو، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو، وذلك بمنع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، كذلك تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلي استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.كذلك منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، واستمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.وتجرى مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع، ويستمر الوضع في بقية مدن ومحافظات المملكة كما هو المعمول به حاليًا.