مقدمة «صباح البلد»: «الاختيار» أفضل ما قدمته الشاشة في 2020

أشادت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، بمسلسل "الاختيار" قائلة إنه أفضل ما قدمته الشاشة عام 2020، مؤكدة أن الأعمال الدرامية الجيدة يتعلق بها الناس وتظل حاضرة في أذهانهم مهما كانت جنسياتهم.وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المسلسل كان له أثر كبير على نفوس كل المصريين وغير المصريين، لافتة إلى أن المسلسل كان واحدًا من الأعمال الدرامية التي جسدت روح البطولة وحب الوطن وشعب مصر من أبطال الجيش والشرطة وشهدائهما.وأشارت إلى أن الشهيد أحمد منسي هو البطل الأساسي لتلك الملحمة الوطنية، موضحة أن المسلسل كان له تأثير إيجابي كبير، ورسالة في أن يعرف العالم كله ما يقدمه رجال الجيش والشرطة المصرية ضد الإرهاب.ونوهت مقدمة برنامج "صباح البلد"، بأن شعوب العالم وعلى رأسهم الإيطاليون تضامنوا بعد قراءتهم مقال عن الشهيد "منسي"، وقالوا عنه إنه قصة حب وقدموا تحية لكل الشعب، وأنه "الأسطورة"، معقبين "تحيا مصر".