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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر» تحذر من أزمة بسبب «خامات الكمامات»

السبت 06/يونيو/2020 - 10:37 ص
عمر الصعيدي
عمر الصعيدي
أسماء إبراهيم
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حذّر عمر الصعيدي، أمين الصندوق بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر من تفاقم أزمة إنتاج "الكمامات" بالسوق المحلي بالتزامن مع قرار الحكومة بإرتدائها إجباريا على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار خامات "النانو فيبر"، المُدخل الرئيسي في تصنيعها، من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه دون داعي.

وكشف الصعيدي، في بيان، أن خامات تصنيع الكمامات يتم إنتاجها محليا من مشتقات بترولية متوفرة في مصر، وتقوم ثلاثة شركات بجنسيات تركية وتشيكية بإنتاجها وتصدير أغلبها للخارج رغم احتياج السوق المحلي لها بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالبا بتوفير هذه الخامات للصناعة المحلية أولا قبل التصدير.

وأكد، أن جميع دول العالم ألزمت كافة المنتجين المحليين بتوفير الخامات للصناعة المحلية أولا قبل تصديرها للخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة حتى الأن على مدخلات الإنتاج الرئيسية لتصنيع الكمامات ولا على أسعارها في الأسواق.

وأوضح الصعيدي، بأن التكلفة الحقيقة لطن خامات تصنيع الكمامات لا يتجاوز 18 ألف جنيه، وكانت قيمته السعرية في الأسواق قبل أزمة كورونا لا تتجاوز 33 ألف جنيه، بيد أن الطلب المحلي والعالمي المتزايد عليه ضاعف قيمته 10 مرات تقريبا، مشيرا بأن قيمة الكمامة كانت لا تتجاوز 40 قرش وفق الأسعار المنطقية للخامات قبل الأزمة.

من ناحية أخرى، تعلم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر على توفير المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا من كمامات ومطهرات لكافة العاملين بالمصانع للتصدي لتلك الجائحة وحماية الحركة الإنتاجية من التعطل.

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