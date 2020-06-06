حريق هائل بمستودعات شركة أمازون فى كاليفورنيا

اندلع حريق هائل في ريدلاندز، بمستودعات شركة أمازون جنوب كاليفورنيا، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.وهرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، الذي أدى إلى انهيار سقف المنشأة وحرق الشاحنات المتوقفة في أرصفة التحميل، وفقًا لما نقلته "العربية نت".من جانبه، صرح مدير المدينة بأن المنشأة كانت موردًا لشركة أمازون وإن نحو مائة عامل تمكنوا من الخروج، دون تعرضهم لأي إصابات، مؤكدًا أن لا علاقة للاحتجاجات الحاصلة على خلفية مقتل جورج فلويد بالحادث.كما أعلن رئيس فوج الإطفاء عن أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق في المبنى، وهو مجهز بأحدث أنظمة الحماية من الحرائق، على حد وصفه.