أحمد مكي يحضر لفيلم كوميدي جديد

بدأ الفنان أحمد مكي التحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، حيث اتفق معهما على كل التفاصيل النهائية للعمل خلال الفترة الماضية بعدما انتهى من قراءة سيناريو الفيلم بشكل كامل بعد انتهاء المؤلف وسام صبري من كتابته.ويستعد مكي خلال الفترة المقبلة لتصوير الفيلم، وذلك لعرضه بعد انتهاء الأزمة الحالية لوباء كورونا، ويتكتم صناع الفيلم على كل تفاصيله ولكنه ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويتحمس السبكي لعودة مكي للسينما بعد غياب دام لـ7 سنوات حيث غاب منذ عام 2013 بعد تقديمه فيلم "سمير أبوالنيل".يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد مكي مسرحية "حزلقوم" التي قدمها في موسم الرياض في السعودية وحقق نجاحا جماهيريا ضخما، وسيقوم بعرضها في مصر بعد انتهاء الأزمة الحالية.