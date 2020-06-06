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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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شيماء سيف تفاجئ جمهورها وتغني خليجي (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 10:25 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء غنائها باللهجة الخليجية.

وعلقت شيماء سيف على الفيديو، قائلة: "فنانة العرب القادمة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

يُشار إلى أن الفنانة شيماء سيف أعلنت تأجيل تصوير مسلسلها، حيث اختار صناعه اسمًا مبدئيًا للعمل وهو "بالقوة"، حيث أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في وقت سابق عن تعاقدها مع شركة روزناما برئاسة المنتج هشام جمال لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التليفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

المسلسل من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وآخرين ويتكون من 3 قصص مختلفة تدور أحداث كل قصة في إطار ونوع درامي مختلف ويكون عدد حلقات كل قصة 15 حلقة، وقد تم الانتهاء من كتابة القصة الأولى وهى من تأليف أمين جمال ومحمد أبوالسعد ووليد أبوالمجد وإبراهيم ربيع، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة.

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