البطيخ.. 14 فائدة بينها إنقاص الوزن لـ«ثمرة الكمال»

- 100 جرام تحتوي على 30 سعرا حراريا.

مع دخول فصل الصيف، انتشرت الثمار الصيفية التي يحبها الجميع ومن أبرزها فاكهة البطيخ اللذيذة، ومع حب الكثيرين لها لكن البعض يمتنع عن تناولها خوفا من زيادة الوزن، ولهذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، الدكتورة جيهان الدمرداش، إخصائية التغذية العلاجية حول فوائد البطيخ للجسم وفي نفس الوقت اتباع نظام صحي لإنقاص الوزن.تقول الدكتورة جيهان، إن البطيخ هو فاكهة كبيرة الحجم ثقيلة الوزن عظيمة المفعول، تتمتّع بشعبيّة كبيرة، صيفيّة لذيذة باردة منعشة ومليئة بالسوائل المفيدة لصحة الجسم، حيث إنّ نسبة الماء فيه تبلغ حوالي 99%، فهو غذاء وشراب في الوقت نفسه.أنواع من البطيخ:1- الأحمر2- الأصفر (الشمام)فوائد البطيخ للجسم:1- يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا ما يجعله قادرًا على السيطرة على الملح ومنعه من رفع ضغط الدم.2- يقلّل من تكون الحصوات في الكلى ومفيد في علاج حصى الكلية والمثانة لأنّه يعمل على إدرار البول.3- يعالج التهابات البول.4- يقوم بتنشيط ومساعدة جهاز المناعة ويساعد على الحماية من الأمراض الفيروسية التي تنتقل بالعدوى.5- يحتوي على العديد من "الكاروتينات" التي صنّفت من ضمن الخصائص الغذائيّة التي تكافح مرض السرطان وسرطان القولون بشكل خاص.6- مبيّض للأسنان ويحافظ عليها واللثة، لاحتوائه على "فيتامين c".7- مطهّر للمعدة.8- يحمي من التعرّض لهشاشة العظام والتهابات المفاصل.9- يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالنوبات القلبيّة.10- يساعد "البيتاكاروتين" الموجود في البطيخ على تقوية الرؤية في الليل.11- يقوم بتعديل مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يجعله ملائمًا لمرضى السكري.12- يقوّي جهاز المناعة ويحد من تليف الخلايا.13- يساعد على تنشيط وظائف الدماغ ويحوّل البروتين المخزّن في الجسم لطاقة.14- يقلل الشعور بالعطش الشديد لفتره طويلة.فوائد البطيخ للرجيم وإنقاص الوزن:للبطيخ أثر كبير في إزالة الشحوم والدهون غير المرغوب فيها في الجسم، وتناوله بكميّات كبيرة يساعد في تخفيف الوزن، وهو ليس مجرّد ماء بل يحتوي على العديد من العناصر المهمّة والمفيدة كما يلي.- خالٍ من الدهون والكوليسترول ويمتاز الحديد والمغنسيوم الموجودين فيه بأنّهما سريعا الامتصاص، ما يسهم في فقدان الوزن بسرعة.- كميّة الماء الكبيرة الموجودة في البطيخ خفيفة على الجسم لا تحتوي على أيّة سعرات حراريّة.- يساعد على حرق الدهون وإخراج السموم من الجسم والهضم بشكل أكبر لاحتوائه على الألياف والبروتين.- الألياف أيضًا لها دور كبير في عملية الشبع، حيث إنّه بعد تناولها تتضخّم ويزيد حجمها داخل المعدة فتمتلئ بها.وينصح بتناول البطيخ بكثرة في الصيف، لأنّه لا ينعش الجسم فقط ولكن يعوّض ما فقده من المواد الأساسية أثناء التعرق ولاحتوائه على نسبة عالية من المياه والفيتامينات التي يحتاجها الجسم ونسبة عالية من الألياف التي تعطيك الإحساس بالشبع لفترة أطول.