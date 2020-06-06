خروج 23 متعافى من مستشفى عزل إسنا (صور)

أعلن مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، اليوم السبت، عن خروج 23 متعافى جديدا، وذلك عقب استقرار حالاتهم الصحية، وتحول النتائج المعملية الخاصة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.من جانبه، أوضح وليد الضوي مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل الصحي بإسنا، أن الفريق الطبي بالمستشفى بإشراف من الدكتور إبراهيم شنقير، والدكتور شريف موسى، والدكتور أمير عدنان نجح في مساعدة 23 مصاب كورونا من بينهم مرضى متقدمون بالعمر تتراوح أعمارهم ما بين 75 إلى 80 عامًا، وذلك تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد مديرة المستشفى.وأضاف أن من بين الحالات أيضًا حالات كانت في حالة حرجة للغاية، وكانوا يلقون الرعاية الصحية بداخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وقد أثمرت مجهودات الفريق الطبي في تعافيهم وتحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وأشار إلى أن أعداد إجمالي المتعافين بلغت حتى الآن 553 حالة تعافٍ، وبذلك تسجيل مستشفى عزل إسنا أعلى نسب تعافٍ على مستوى الجمهورية، حيث إن المستشفى كان قد تم تحويله لمستشفى للعزل في مارس الماضي، واستقبل العشرات من المرضى من الجنسيات الأجنبية المختلفة.وأكد أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل على تنفيذ جميع ما جاء به بروتوكول وزارة الصحة، هذا إلى جانب الاجتهاد من الأطباء، والذين يعملون على تشخيص كل حالة على حدة، ومدها بالأدوية العلاجية وفقًا للحالة الصحية.