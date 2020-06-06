كردستان تسجل وفاة واحدة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إدارة كرميان، ووفاة حالة في آربيل.وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - انه تم تشخيص إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة كرميان لرجل (47 سنة) وطفل (9 سنوات)، مضيفة أن المصابَين مخالطين مع إصابات سابقة، ومن سكان حي شهيدان في قضاء كلار.كما أعلنت الصحة الكردستانية وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد (50 سنة) في مدينة أربيل.وسجل إقليم كردستان حتى الآن 1089 إصابة بفيروس كورونا بينها 444 حالة شفاء و19 حالة وفاة.