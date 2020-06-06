تشغيل قطارين مكيفين بخط القاهرة- أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل القطارين رقمى 3010 و3011 مكيف بخط القاهرة ـ أسوان.وأوضحت هيئة السكة الحديد، أن قطار 3010 سيقوم من القاهرة 7:25 مساء ليصل أسوان 7:20 صباحا اليوم التالى، على أن يتوقف فى محطات الجيزة أسيوط والأقصر وإسنا وإدفو.والقطار رقم 3011 سيتحرك من أسوان في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا، ليصل القاهرة في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة من اليوم التالى.