دفن جثة طفل لقي مصرعه بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع أعلى عقار بمنطقة أرض اللواء، بعدما اختل توازنه، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة، يفيد بمصرع طفل أثر سقوطه من علو، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو الطفل مع أشقائه وبعض أقاربه اختل توازنه وسقط في بئر السلم من الدور الرابع، ولقي مصرعه في الحال، ولا توجد شبهة جنائية بالحادث.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.