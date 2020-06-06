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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى

السبت 06/يونيو/2020 - 10:05 ص
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا ًمع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ آليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ايمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفي التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأٔكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلي المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا: "لن أسمح أن أرى حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى"، مؤكدا وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم منا جميعا أن نكون يدا واحدة لخدمة أهالينا.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الإجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إٔنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد علي أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن محافظ المنيا،ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية في عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى
محافظ المنيا: لن أسمح بوقوف أهالينا خارج باب أي مستشفى

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