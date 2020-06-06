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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بينهم ريم البارودي.. منع ظهور 5 إعلاميين على الشاشات

السبت 06/يونيو/2020 - 10:01 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
محمد جعفر
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قرر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منع كل من «بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة»، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة.

جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون تنظيم نقابة الإعلاميين، وكذلك لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة.

وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 9921 لسنة 74 قضائية والصادر بجلسة 22 مارس 2020، وأيضا كتاب نقابة الإعلاميين في شأن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح بمزاولة المهنة.

واستند القرار، إلى تقرير لجنة الرصد بشأن عدد من البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة، وتوصية لجنة الشكاوى بشأنه.

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