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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير ألماني يتوقع موجة ثانية من كورونا في الخريف

السبت 06/يونيو/2020 - 09:59 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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طالب رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، جيورج ماير، بتوفير احتياطيات من المستلزمات الضرورية، مثل الملابس الواقية والأدوية، استعدادًا لمواجهة موجة ثانية من جائحة كورونا بحلول الخريف المقبل.

وقال ماير، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي في ولاية تورينجن: "يتعين توقع حدوث انتشار جديد في الخريف، بسبب بقاء الأفراد في المعتاد داخل أماكن مغلقة، على سبيل المثال".

وذكر ماير أنه يتعين لذلك التأكد من توافر الاحتياطيات القومية، وذلك فيما يتعلق بمستلزمات الإمداد الأساسية وبالغة الأهمية للنظام الصحي، موضحًا أن الأمر يتعلق بملابس الوقاية والمنتجات الطبية والأدوية، وقال: "أعتقد أن لدينا وقتا الآن لتوفير مخزون الموارد اللازمة".

ومن المقرر أن يعقد وزراء الداخلية الألمان على المستوى الاتحادي والولايات اجتماعهم خلال الفترة من 17 وحتى 19 يونيو الجاري في مدينة إرفورت لبحث قضايا الأمن الداخلي والهجرة ومكافحة اليمين المتطرف.

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