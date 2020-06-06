«أيام ما كنت شمسية».. أحمد حاتم يسخر من صوره القديمة

شارك الفنان أحمد حاتم، متابعيه، صورة قديمة له، عبر حسابه على موقع تداول الفيديوهات والصور "انستجرام".وسخر أحمد حاتم من نفسه، قائلًا: "أيام ما كنت شمسية"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه وحازت الصورة على اعجابهم.وكان الفنان أحمد حاتم، يروج لأحدث أفلامه "الغسالة دارت"، حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع "انستجرام".الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري "سينرجي فيلم" أفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وشيرين رضا ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.يذكر أن الفنان احمد حاتم، شارك هنا الزاهد مؤخرا في بطولة فيلم "قصة حب"، وشارك في بطولته حنان سليمان، وعلا رشدي، وياسر الطوخي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.