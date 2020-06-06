منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

افتتح من جديد منتجع "يونيفيرسل أورلاندو" أول المتنزهات الرئيسية في فلوريدا التي تعود إلى الحياة منذ إغلاقها بسبب جائحة "كوفيد-19" قبل ثلاثة أشهر تقريبًا.وأغلق "يونيفرسل أورلاندو" والمتنزهات الترفيهية الأخرى في هذه المدينة الواقعة وسط فلوريدا في 15 مارس الماضي لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.واتخذت إدارة المتنزه تدابير للحفاظ على السلامة العامة منها قياس حرارة الزوار عند المدخل ووضع الكمامات وإشارات على الأرض للمساعدة في فرض التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ملصقات تشكر الجمهور على مساعدته "خلال هذا الوقت غير المسبوق".لكن المتنزه لن يستقبل إلا 35 % من قدرته الاستيعابية، وقد أطلق نظامًا من الخطوط الافتراضية يمكن حجز المساحة فيها مسبقا لتجنب تشكل الطوابير والحشود.والإثنين، افتتح متنزه "ليجولاند فلوريدا بارك" في مدينة وينتر هايفن، ومن المقرر افتتاح "سي وورلد" في أورلاندو في 10 يونيو المقبل، كما سيتم افتتاح "والت ديزني وورلد" أكبر متنزهات أورلاندو في 11 يوليو.وتعتبر أورلاندو موطنا لمعظم المتنزهات الترفيهية في الولاية وترحب كل عام بملايين السياح من أنحاء العالم.