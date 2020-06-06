«مدارك» تطرح «تأملات» للفلسيوف رينيه ديكارت

تطرح دار مدارك للنشر والتوزيع قريبًا الترجمة العربية لكتاب "تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى" للفليسوف الفرنسي الأشهر رينيه ديكارت للمترجمة دلال رمضان.ومن الكتاب نقرأ: "من الطبيعي أن يميل البشر إلى المنفعة أكثر من ميلهم للعدالة في عالم تثاب في الرذيلة أكثر من الفضيلة، إذا لم ينههم عن ذلك خوفهم من الله، أو طمعهم في حياة ثانية بعد الموت، ولا ضير أنه يجب علينا التسليم بوجود الله؛ لأن الكتب المقدسة فرضت علينا ذلك، ناهيك عن وجوب إيماننا بتلك الكتب المقدسة لأنها من تنزيل الله".ويضيف ديكارت بترجمة دلال رمضان: "إنما الإيمان هبة من الله، ولا شك أن الله الذي وهبنا القدرة على الاعتقاد بوجود الأشياء، قادر على أن يهبنا القدرة على الاعتقاد بوجوده هو".ورينيه ديكارت (31 مارس 1596 – 11 فبراير 1650)، فيلسوف، وعالم رياضي وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ"أبو الفلسفة الحديثة"، وكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكاسات لأطروحاته، والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصًا كتاب (تأملات في الفلسفة الأولى-1641م) الذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة.كما أن لديكارت تأثير واضح في علم الرياضيات، فقد اخترع نظامًا رياضيًا سمي باسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية)، الذي شكل النواة الأولى لـ(الهندسة التحليلية)، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية.وديكارت هو صاحب المقولة الشهيرة التي تدعى الكوجيتو: "أنا أفكر، إذا أنا موجود".