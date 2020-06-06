كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة
السبت 06/يونيو/2020 - 07:45 ص
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فرضت السلطات الكينية حظرا على جميع أنواع البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة، في الحدائق الوطنية والشواطئ والغابات والمناطق المحمية الأخرى، مثل زجاجات المياه والقش.
و يتزامن بدء الحظر مع يوم البيئة العالمي ويأتي بعد ثلاث سنوات من إعلان كينيا عن أحد أشد إجراءات الحظر على الأكياس البلاستيكية في العالم.
و رحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحظر، قائلًا إنه أظهر التزام كينيا بالتصدي لآفة التلوث البلاستيكي العالمية.
و تشير التقديرات إلى أنه تم إنتاج أكثر من ثمانية مليارات طن من البلاستيك على مستوى العالم منذ الخمسينيات، وانتهى معظمها في مدافن النفايات أو البيئة الطبيعية.
و يتزامن بدء الحظر مع يوم البيئة العالمي ويأتي بعد ثلاث سنوات من إعلان كينيا عن أحد أشد إجراءات الحظر على الأكياس البلاستيكية في العالم.
و رحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحظر، قائلًا إنه أظهر التزام كينيا بالتصدي لآفة التلوث البلاستيكي العالمية.
و تشير التقديرات إلى أنه تم إنتاج أكثر من ثمانية مليارات طن من البلاستيك على مستوى العالم منذ الخمسينيات، وانتهى معظمها في مدافن النفايات أو البيئة الطبيعية.