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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

السبت 06/يونيو/2020 - 07:45 ص
البلاستيك
البلاستيك
أ ش أ
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فرضت السلطات الكينية حظرا على جميع أنواع البلاستيك التي تستخدم لمرة واحدة، في الحدائق الوطنية والشواطئ والغابات والمناطق المحمية الأخرى، مثل زجاجات المياه والقش.

و يتزامن بدء الحظر مع يوم البيئة العالمي ويأتي بعد ثلاث سنوات من إعلان كينيا عن أحد أشد إجراءات الحظر على الأكياس البلاستيكية في العالم.

و رحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحظر، قائلًا إنه أظهر التزام كينيا بالتصدي لآفة التلوث البلاستيكي العالمية.

و تشير التقديرات إلى أنه تم إنتاج أكثر من ثمانية مليارات طن من البلاستيك على مستوى العالم منذ الخمسينيات، وانتهى معظمها في مدافن النفايات أو البيئة الطبيعية.

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