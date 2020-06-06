اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر
السبت 06/يونيو/2020 - 07:44 ص
نضال ممدوحطباعة
في إطار الحوارات الحية التي تقدمها منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت٬ يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، اليوم السبت، الكاتبة هالة سامي حول فيلم بعنوان: "أزور وأسمر"، وهو فيلم رسوم متحركة للفرنسي ميشيل أسلوت صدر في عام 2006، وللمرة الأولى في مسيرته، استخدم أسلوت في فيلمه رسومات الأنيماشن، الذي كان كفرصة له لطرح موضوع التسامح والاختلاف عن الآخر.
وتدور قصة الفيلم في أوروبا في القرون الوسطى، حيث تأتي المربية "جان" من الجانب الآخر من البحر، وربت ابنها أسمر، ذو العيون السوداء المظلمة، وربت وأرضعت بنفس الوقت ابن سيدها أزور وهو طفل صغير أشقر بعيون زرقاء، وعندما كبر آزور، أرسله والده إلى المدينة ليتعلم، وليعيش جنبا إلى جنب مع العلم، وخوفا عليه من التأثر بثقافة مربيته تخلى عنها وطردها خارج القصر.
وبعد سنوات طويلة يقرر أزور أن يذهب إلى البلاد التي على الجانب الآخر من البحر، مثل شقيقه بالرضاعة، وأيضا لكي يتزوج من "الجن الخرافية". وهذه بداية القصة.
الفيلم يتبادل أبطاله اللغتين العربية والفرنسية، ويركز على قيم التسامح التعايش بين الثقافات المختلفة واحترام الآخر المختلف. ويركز على تقريب الثقافة العربية للمشاهد الغربي والفرنسي خصوصًا.
هالة سامي كاتبة، وناشطة ثقافية، مهتمة بالثقافة السينمائية، وخصوصا سينما الطفل، وحكاءة باللغتين العربية والإنجليزية ومدربة خطابة، ولها مبادرات عديدة في الكويت لتشجيع الأطفال على القراءة.
وتدور قصة الفيلم في أوروبا في القرون الوسطى، حيث تأتي المربية "جان" من الجانب الآخر من البحر، وربت ابنها أسمر، ذو العيون السوداء المظلمة، وربت وأرضعت بنفس الوقت ابن سيدها أزور وهو طفل صغير أشقر بعيون زرقاء، وعندما كبر آزور، أرسله والده إلى المدينة ليتعلم، وليعيش جنبا إلى جنب مع العلم، وخوفا عليه من التأثر بثقافة مربيته تخلى عنها وطردها خارج القصر.
وبعد سنوات طويلة يقرر أزور أن يذهب إلى البلاد التي على الجانب الآخر من البحر، مثل شقيقه بالرضاعة، وأيضا لكي يتزوج من "الجن الخرافية". وهذه بداية القصة.
الفيلم يتبادل أبطاله اللغتين العربية والفرنسية، ويركز على قيم التسامح التعايش بين الثقافات المختلفة واحترام الآخر المختلف. ويركز على تقريب الثقافة العربية للمشاهد الغربي والفرنسي خصوصًا.
هالة سامي كاتبة، وناشطة ثقافية، مهتمة بالثقافة السينمائية، وخصوصا سينما الطفل، وحكاءة باللغتين العربية والإنجليزية ومدربة خطابة، ولها مبادرات عديدة في الكويت لتشجيع الأطفال على القراءة.
اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر
اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر