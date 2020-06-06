رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر

السبت 06/يونيو/2020 - 07:44 ص
الكاتب إبراهيم فرغلي
الكاتب إبراهيم فرغلي
نضال ممدوح
طباعة
في إطار الحوارات الحية التي تقدمها منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت٬ يحاور الكاتب إبراهيم فرغلي، اليوم السبت، الكاتبة هالة سامي حول فيلم بعنوان: "أزور وأسمر"، وهو فيلم رسوم متحركة للفرنسي ميشيل أسلوت صدر في عام 2006، وللمرة الأولى في ‏مسيرته، استخدم أسلوت في فيلمه رسومات الأنيماشن، الذي كان كفرصة له لطرح موضوع التسامح ‏والاختلاف عن الآخر‎.‎

وتدور قصة الفيلم في أوروبا في القرون الوسطى، حيث تأتي المربية "جان" من الجانب الآخر من البحر، ‏وربت ابنها أسمر، ذو العيون السوداء المظلمة، وربت وأرضعت بنفس الوقت ابن سيدها أزور وهو طفل ‏صغير أشقر بعيون زرقاء، وعندما كبر آزور، أرسله والده إلى المدينة ليتعلم، وليعيش جنبا إلى جنب مع ‏العلم، وخوفا عليه من التأثر بثقافة مربيته تخلى عنها وطردها خارج القصر‎.‎

وبعد سنوات طويلة يقرر أزور أن يذهب إلى البلاد التي على الجانب الآخر من البحر، مثل شقيقه ‏بالرضاعة، وأيضا لكي يتزوج من "الجن الخرافية". وهذه بداية القصة. ‏

الفيلم يتبادل أبطاله اللغتين العربية والفرنسية، ويركز على قيم التسامح التعايش بين الثقافات المختلفة ‏واحترام الآخر المختلف. ويركز على تقريب الثقافة العربية للمشاهد الغربي والفرنسي خصوصًا.

هالة سامي كاتبة، وناشطة ثقافية، مهتمة بالثقافة السينمائية، وخصوصا سينما الطفل، وحكاءة باللغتين ‏العربية والإنجليزية ومدربة خطابة، ولها مبادرات عديدة في الكويت لتشجيع الأطفال على القراءة. ‏
اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر
اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق أداء الصلوات في مساجد جدة

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

233 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

دراسة: مكافحة الحساسية يمكن بـ«الكركمين»

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

صدور ديوان « تأملات في ذاكرة الوجع » لـ ستار البياتي

«خريجى الجامعات الروسية» تحيى ذكرى الشاعر «بوشكين»

الروائى هانى نقشبندى: الرواية العربية قوية وخلاقة

«مدارك» تطرح «تأملات» للفلسيوف ديكارت