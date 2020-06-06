محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الإقتصادية برئاسة المستشار رامي عباس، اليوم السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أجلت محاكمة سما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة السبت المقبل ٦ يونيو إداريًا.وعقدت الجلسة برئاسة رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف ولم تحضر المتهمة من محبسها وحضر محامي عنها وطلب أجل للإطلاع.