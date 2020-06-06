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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33 ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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