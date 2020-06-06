ألمانيا تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 407 حالات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 183678 حالة.وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس ارتفع 33 ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8646.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.