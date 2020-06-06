الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد نزولًا من خمس حالات في اليوم السابق.وأضافت اللجنة على موقعها الإلكتروني، أن كل الحالات واردة من الخارج، وأكدت اللجنة أيضًا حالتي إصابة جديدتين بلا أعراض، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق.وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83030، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.