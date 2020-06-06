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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد مقتله.. معلومات لا تعرفها عن زعيم تنظيم القاعدة فى المغرب

السبت 06/يونيو/2020 - 06:37 ص
عبدالمالك دروكدال
عبدالمالك دروكدال
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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، عن عملية مقتل عبدالمالك دروكدال التي نفذت قبل أيام، في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.

ودروكدال، الملقب بـ"أبو مصعب عبد الودود"، كان في أواخر الأربعينيات من عمره، وقد ولد بإحدى القرى التابعة لولاية البليدة، وكان من بين أكثر المتشددين أحد أولئك الذين شاركوا على شمال مالي، قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013، ويشتتهم في منطقة الساحل.

وكان يعتقد أن دروكدال كان يختبئ في جبال شمال الجزائر.

وتحت قيادته، نفذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العديد من الهجمات القاتلة، بما في ذلك هجوم عام 2016 على فندق في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، الذي خلف 30 قتيلا و150 جريحا.

وفي عام 2012 حكمت عليه محكمة جزائرية بالإعدام بعد إدانته غيابيا بتهمة القتل، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتنفيذ هجمات باستخدام متفجرات، وفق ما نقل موقع "هيئة الإذاعة البريطانية".

وتتعلق الاتهامات بثلاث هجمات بالقنابل وقعت في العاصمة الجزائر في أبريل 2007 ، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وبحسب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان دروكدال خبيرا في المتفجرات، وقد صمم كثيرا منها مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين.

وبصفته زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، كان له دور فعال في اختطاف مواطنين محليين وغربيين في هجمات عدة في تونس والنيجر ومالي.

وقالت بارلي على تويتر إن "العديد من المقربين" من دروكدال تم أيضاً "تحييدهم"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ "عبد المالك دروكدال، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال أفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك ما يسمى بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابيّة الرئيسيّة الناشطة في الساحل".

وصرّح مصدر قريب من الملفّ لفرانس برس بأنّ الجيش الفرنسي "حيَّد" (قتل أو أسَر) نحو 500 إرهابي في منطقة الساحل خلال الأشهر الأخيرة، بينهم العديد من الشخصيّات المهمّة: قادة ومُجنِّدين ولوجيستيّين.

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