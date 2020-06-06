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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الدفاع الفرنسية: مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى المغرب

السبت 06/يونيو/2020 - 05:04 ص
وزيرة الدفاع الفرنسية
وزيرة الدفاع الفرنسية
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كشفت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، تفاصيل مقتل عبدالمالك دروكدال، زعيم فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، خلال عملية عسكرية، مساء أمس الجمعة، شمال مالي.

وأعلنت فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقتل عبدالمالك دروكدال زعيم فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وأوضحت "بارلي"، في تغريدات أخرى، أن دروكدال كان عضًوا في لجنة تسيير القاعدة، كما أنه تولى قيادة كل المجموعات التابعة لهذا التنظيم في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي بما في ذلك جماعة ما تسمى بـ "نصرة الإسلام والمسلمين"، والتي تعتبر إحدى أخطر جماعات الإرهاب في منطقة الساحل.

وتابعت: "نجحت قوات فرنسية في 19 مايو الماضي في اعتقال محمد مرابط، وهو أحد القادة المتشددين المخضرمين في منطقة الساحل"، مؤكدة أن رجال الجيش الفرنسي سيكونون بالمرصاد لكل قيادات الإرهاب.

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