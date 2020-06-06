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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

السبت 06/يونيو/2020 - 04:00 ص
أمينة رزق
أمينة رزق
وائل توفيق
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وافقت الدولة على إعادة تعيين الفنانة أمينة رزق في مجلس الشورى.

وكان هناك مفاضلة بين الموسيقار أحمد فؤاد حسن والفنان الراحل يحيى شاهين في عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس، ولكنهم قرروا إعادة تعيين أمينة رزق، حسبما نشرت مجلة "نورا" في عددها 2 يوليو عام 1992.

وجاءت الموافقة على إعادة تعيين الفنانة الراحلة لإكمال ما بدأته خلال فترة تعيينها الأولى من أفكار ومشاريع رأوها لإصلاح الفن، بالإضافة إلى الدفاع عن قضايا المرأة.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين أمينة رزق عضوا بمجلس الشورى في مايو عام 1991 باختيار من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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