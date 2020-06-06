الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة
السبت 06/يونيو/2020 - 07:59 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود الطقس، اليوم السبت، نهارًا شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة - لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة أحيانا - طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية - طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
وهناك نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحيانا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 33 19
الإسكندرية 31 20
وادى النطرون 33 19
طنطا 32 19
شبين الكوم 33 19
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 34 15
السلوم 35 17
سيوة 38 19
بورسعيد 27 19
دمياط 27 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 32 19
الإسماعيلية 35 17
السويس 35 18
العريش 27 18
رفح 28 17
رأس سدر 35 21
نخل 33 16
نويبع 33 25
طابا 32 22
كاترين 34 17
الطور 27 21
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 38 25
مرسى علم 35 24
الفيوم 34 19
بنى سويف 34 20
المنيا 35 22
أسيوط 38 22
سوهاج 38 23
قنا 39 25
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
ادفو 40 26
أبوسمبل 38 26
الوادى الجديد 39 25
شلاتين 35 26
أبو رماد 34 26
حلايب 31 28
رأس حدربة 31 27
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية - طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد- طقس لطيف على جنوب الصعيد.
وهناك نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحيانا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 33 19
الإسكندرية 31 20
وادى النطرون 33 19
طنطا 32 19
شبين الكوم 33 19
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 34 15
السلوم 35 17
سيوة 38 19
بورسعيد 27 19
دمياط 27 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 32 19
الإسماعيلية 35 17
السويس 35 18
العريش 27 18
رفح 28 17
رأس سدر 35 21
نخل 33 16
نويبع 33 25
طابا 32 22
كاترين 34 17
الطور 27 21
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 38 25
مرسى علم 35 24
الفيوم 34 19
بنى سويف 34 20
المنيا 35 22
أسيوط 38 22
سوهاج 38 23
قنا 39 25
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
ادفو 40 26
أبوسمبل 38 26
الوادى الجديد 39 25
شلاتين 35 26
أبو رماد 34 26
حلايب 31 28
رأس حدربة 31 27