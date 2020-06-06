الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود الطقس، اليوم السبت، نهارًا شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة - لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة أحيانا - طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية - طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد- طقس لطيف على جنوب الصعيد.وهناك نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحيانا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 33 19الإسكندرية 31 20وادى النطرون 33 19طنطا 32 19شبين الكوم 33 19دمنهور 32 20بلطيم 31 20مطروح 34 15السلوم 35 17سيوة 38 19بورسعيد 27 19دمياط 27 18الزقازيق 32 19المنصورة 32 19الإسماعيلية 35 17السويس 35 18العريش 27 18رفح 28 17رأس سدر 35 21نخل 33 16نويبع 33 25طابا 32 22كاترين 34 17الطور 27 21شرم الشيخ 36 26الغردقة 38 25مرسى علم 35 24الفيوم 34 19بنى سويف 34 20المنيا 35 22أسيوط 38 22سوهاج 38 23قنا 39 25الأقصر 39 26أسوان 40 27ادفو 40 26أبوسمبل 38 26الوادى الجديد 39 25شلاتين 35 26أبو رماد 34 26حلايب 31 28رأس حدربة 31 27