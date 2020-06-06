رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: افتتاح 4721 فرعا لمشروع «جمعيتى» حتى الآن

السبت 06/يونيو/2020 - 07:52 ص
مشروع جمعيتى
مشروع جمعيتى
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جار استكمال مشروع "جمعيتى" لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، موضحا أنه تم إنشاء 3121 منفذا بالمرحلة الأولى بجانب افتتاح 1100 منفذ في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح 500 منفذ بالمرحلة الثالثة، وجار افتتاح باقي المنافذ المستوفاة للشروط وعددها 535 منفذا، ليصل إجمالي عدد المنافذ التي تم افتتحها حتى الآن 4721 فرعا.

وأشا التقرير إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع هي المرحلة الأطول حتى الآن، حيث تم تقسيمها لعدة أقسام الأول من سبتمبر 2018 حتى 23 يوليو 2019، وتم اعتماد نتائج كافة المحافظات، وتم قبول 1065 طلب تشغيل 500 منفذ وجار استكمال إجراءات تشغيل 535 منفذا، فيما اعتذر عن استكمال إجراءات التشغيل 30 متقدما.

وأما القسم الثاني فقد كان من 24 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وتم اعتماد نتائج 22 محافظة، وجار استكمال اعتماد باقي نتائج المعاينات لعدد 5 محافظات ثم استكمال إجراءات التشغيل، ومن حيث القسم الثالث من بداية يناير 2020 حتى 29 فبراير 2020، وجار استكمال المعاينات بالتنسيق بين الشركات المنفذة ومديريات التموين المختصة ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من اعتماد باقي نتائج المرحلة الثالثة بنهاية يونيو 2020.

وأوضح التقرير، أنه تم فتح باب التقدم للمرحلة اعتبارا من بداية مارس الماضي، ومن المتوقع غلق باب التقدم للمرحلة 30-6-2020 وأن عدد الطلبات الواردة حتى الآن 1700 طلب، وأنه من المخطط.

ومن حيث المرحلة الرابعة، فمن المقرر أن تتم معاينات الطلبات الخاصة به في النصف الثاني من عام 2020 وذلك عقب الانتهاء من تشغيل منافذ القسم الثالث بالمرحلة الثالثة، وأنه سيتم تخطيط احتياجات المرحلة الرابعة وفقًا لدراسة متوسط عدد البطاقات، بحيث يكون المنفذ يخدم ما لا يقل عن 500 بطاقة وذلك في الأماكن الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك بجانب التوسع فى إنشاء منافذ سلعية لطرح كافة المنتجات الغذائية للمواطنين بنفس أسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يعد مشروع "جمعيتي" هو أحد مشروعات ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما في شهر مايو 2015.

وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة، بمساحات من30 ـ 50 متر على مستوى كافة محافظات الجمهورية بنظام الامتياز التجاري، وتقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ المشروع من خلال 5 شركات تابعة للوزارة وهما، الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

ويهدف المشروع إلى التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وأيضا تنمية قطاع تجارة التجزئة في مصر من خلال زيادة حجم التداول في قطاع التجارة الداخلية حيث يعتبر المشروع بمثابة سلسلة تجارية يديرها شباب بنظام موحد في التصميم والعرض.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تعلن نجاح حقن «حالات كورونا الحرجة» ببلازما المتعافين

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

إلغاء تصريح خطيب مكافأة استهزأ بخطبة الجمعة بالبحر الأحمر

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

دراسة: مكافحة الحساسية يمكن بـ«الكركمين»

كاليفورنيا تستأنف الإنتاج السينمائى والتلفزيونى فى 12 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

الروائى هانى نقشبندى: الرواية العربية قوية وخلاقة

«مدارك» تطرح «تأملات» للفلسيوف رينيه ديكارت

اليوم.. حوار حول فيلم «أزور وأسمر» بمنصة الفن المعاصر

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية