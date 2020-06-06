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عالم

البرازيل تسجل 1005 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 03:14 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 1005 حالات وفاة و30830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35026 حالة، والإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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