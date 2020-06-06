ننشر خريطة 10 مشروعات بـ«الفرص الاستثمارية» فى أكتوبر الجديدة

المشروع الثاني

المشروع الثالث

المشروع الرابع

المشروع الخامس

المشروع السادس

المشروع السابع

المشروع الثامن

المشروع التاسع

المشروع العاشر

حصلت "الدستور" على خريطة أراضي الفرص الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والتي يشرف عليها جهاز برئاسة المهندس عادل النجار، بإجمالي عوائد بلغت 32 مليار جنيه.واشتملت خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، حاليًا، على مشروع عمراني متكامل يقع في المنطقة بين "دجلة" و"سكن مصر" على مساحة 150 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.1 مليار جنيه منه.مشروع خدمي إداري تجاري بمنطقة شريط الخدمات بمشروع "سكن مصر" على مساحة 37 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 380 مليون جنيه منه.مشروع سكني وخدمي وإداري بمنطقة الخدمات المركزية للإسكان الاجتماعي في منطقة 800 فدان، وذلك على مساحة 50 فدانًا، ومتوقع تحصيل 450 مليون جنيه، وجارٍ بيع بعض قطع الأراضي به.مشروع سكني وخدمات بمنطقة أراضي الإسكان المتميز شمال المطار، على مساحة 321 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 9.6 مليار جنيه، وجارٍ طرح 50 قطعة منه.مشروع صناعي بأراضي المنطقة الصناعية مرحلة أولى على مساحة 1600 فدان، ومن المتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه منه، وتم عرض ٢٦٠ قطعة على موقع وزارة الاستثمار.مشروع تعليمي عبارة عن إنشاء جامعتين على مساحة 90 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.8 مليار جنيه منه.مشروع لوجيستي عبارة عن مرحلة أولى من المنطقة اللوجيستية على مساحة 382 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.9 مليار جنيه منه.مشوع رياضي ترفيهي عبارة عن مدينة رياضية على مساحة 743 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 3.1 مليار جنيه منه.مشروع سكني عبارة عن 2 كمبوند على مساحة 311 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.3 مليار جنيه منه.هو مشروع أنشطة تجارية على مساحة نصف فدان ومن المتوقع تحصيل نصف مليون سنويا.وبذلك يصل إجمالي عدد المشروعات إلى 10، على مساحة 3372 فدانًا بإجمالي عوائد وصلت إلى 32 مليار جنيه.