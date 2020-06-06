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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر خريطة 10 مشروعات بـ«الفرص الاستثمارية» فى أكتوبر الجديدة

السبت 06/يونيو/2020 - 05:18 ص
عادل النجار
عادل النجار
علا العلاف
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حصلت "الدستور" على خريطة أراضي الفرص الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، والتي يشرف عليها جهاز برئاسة المهندس عادل النجار، بإجمالي عوائد بلغت 32 مليار جنيه.

واشتملت خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، حاليًا، على مشروع عمراني متكامل يقع في المنطقة بين "دجلة" و"سكن مصر" على مساحة 150 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.1 مليار جنيه منه.

المشروع الثاني

مشروع خدمي إداري تجاري بمنطقة شريط الخدمات بمشروع "سكن مصر" على مساحة 37 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 380 مليون جنيه منه.

المشروع الثالث

مشروع سكني وخدمي وإداري بمنطقة الخدمات المركزية للإسكان الاجتماعي في منطقة 800 فدان، وذلك على مساحة 50 فدانًا، ومتوقع تحصيل 450 مليون جنيه، وجارٍ بيع بعض قطع الأراضي به.

المشروع الرابع

مشروع سكني وخدمات بمنطقة أراضي الإسكان المتميز شمال المطار، على مساحة 321 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 9.6 مليار جنيه، وجارٍ طرح 50 قطعة منه.

المشروع الخامس

مشروع صناعي بأراضي المنطقة الصناعية مرحلة أولى على مساحة 1600 فدان، ومن المتوقع تحصيل 5 مليارات جنيه منه، وتم عرض ٢٦٠ قطعة على موقع وزارة الاستثمار.

المشروع السادس

مشروع تعليمي عبارة عن إنشاء جامعتين على مساحة 90 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.8 مليار جنيه منه.

المشروع السابع

مشروع لوجيستي عبارة عن مرحلة أولى من المنطقة اللوجيستية على مساحة 382 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.9 مليار جنيه منه.

المشروع الثامن

مشوع رياضي ترفيهي عبارة عن مدينة رياضية على مساحة 743 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 3.1 مليار جنيه منه.

المشروع التاسع

مشروع سكني عبارة عن 2 كمبوند على مساحة 311 فدانًا، ومن المتوقع تحصيل 1.3 مليار جنيه منه.

المشروع العاشر

هو مشروع أنشطة تجارية على مساحة نصف فدان ومن المتوقع تحصيل نصف مليون سنويا.

وبذلك يصل إجمالي عدد المشروعات إلى 10، على مساحة 3372 فدانًا بإجمالي عوائد وصلت إلى 32 مليار جنيه.

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